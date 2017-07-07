Mayıs ayında bile 8 liraya yükselerek tartışmaya neden olan domatesin fiyatı düştü. Domates Adana'daki halde 30 ile 40 kuruş arasında değişen fiyatla satılıyor.
Adana'da domatesin fiyatı halde 30 kuruşa kadar düştü.
Nisan sonu ve mayıs ayı başında 8 liraya kadar yükselince tartışmalara yol açan domates fiyatları, yılın en düşük seviyesine geldi.
Fiyatın düşmesinde havanın aşırı sıcak olmasının da etkisi var. Tarlada domatesler neredeyse pişmiş durumda.
ulusal.com.tr
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