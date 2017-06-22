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Domatesin kilogramı tarla hasadıyla 1 liraya düştü

Seradaki üretim döneminde marketlerde kilogramı 10 lirayı bulan domateste, fiyatlar, tarla hasatlarının başlamasıyla 1 liraya kadar geriledi.

Domatesin kilogramı tarla hasadıyla 1 liraya düştü

Adana'da, özellikle Karataş ve Yüreğir ilçelerindeki tarlalarda  üretimi yapılan domates, kentte bu sene yaklaşık 33 bin dönümlük arazide ekildi.

Hasadı süren ve özellikle yurt içi tüketimde kullanılan Adana  domatesinde hasatların yoğunlaşmasıyla ürünün fiyatında da düşüş yaşandı.

Yaklaşık 1,5-2 ay önce marketteki fiyatı 10 liraya kadar yükselen  ürünün fiyatı marketlerde 1 liraya kadar geriledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, kentin Türkiye'nin en önemli turfanda üretim merkezlerinden olduğunu  söyledi.

Mayıs ayının sonlarında başlayan domates hasadının temmuz ayının  sonuna kadar sürdüğünü belirten Doğan, "Adana'da yetişen domates, Antalya ve  Mersin'deki sera domateslerinin ardından hasat edilir. Yerli domatestir, tadı,  lezzeti ve aroması farklıdır." diye konuştu.

Doğan, açık alanda yetiştiği için Adana'da domatesin ucuz olduğunu  dile getirerek şöyle devam etti:

"Domatesin tarlada şu anda toptan fiyatı 50 kuruş. Türkiye'deki bütün  tüketicilerimizin gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir domates bu. Kentin genelde  güney bölgesinde domates ekiliyor. Yaklaşık 33 bin dönümlük alanda ekimi yapıldı.  Şu anda tarla domatesi çıktı, tarladan 50 kuruşa alınan ürün markette 1 liradan  satılıyor. "

"200 bin ton ürün bekleniyor"

Doğan, Adana domatesinin şeklinin ihracat için uygun olmamasından  dolayı genellikle yurt içinde tüketildiğini dile getirdi.

Çiftçilerin bu sene rekolte konusunda sıkıntı yaşamadığını ifade eden  Doğan, "Verim olarak sıkıntı yok. Bu yıl 200 bin ton ürün bekliyoruz. Fiyatlar  her geçen gün aşağı iniyor, 50 kuruşun da altına inerse çiftçi para  kazanamayacak." değerlendirmesini yaptı.

Doğan, kentte havaların sıcak gitmesiyle hemen hemen her üründe verim  bolluğu yaşandığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #domates #1 lira #10 TL #adana
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