Döviz kuru yükselişte! Dolar TL kuru ne kadar oldu?
Dolar yükselişe geçti. Kur, 5 lira 90 kuruş lira seyrinde devam ediyor.
EKONOMİ 18.12.2019, 14:29 18.12.2019, 14:29
Güne 5,88 ile başlayan dolar, öğle saatlerinde 5 lira 90 kuruşa kadar yükseldi. 5 lira 90 kuruş civarlarında seyrini devam ettiren dolar piyasalarda hareketlilik oluşturdu.
Euro ise 6 lira 58 kuruşa yükseldi. İngiliz Sterlini ise 7 lira 75 kuruştan piyasalarda.
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