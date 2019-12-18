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Döviz kuru yükselişte! Dolar TL kuru ne kadar oldu?

Dolar yükselişe geçti. Kur, 5 lira 90 kuruş lira seyrinde devam ediyor.

EKONOMİ 18.12.2019, 14:29 18.12.2019, 14:29
Döviz kuru yükselişte! Dolar TL kuru ne kadar oldu?

Güne 5,88 ile başlayan dolar, öğle saatlerinde 5 lira 90 kuruşa kadar yükseldi. 5 lira 90 kuruş civarlarında seyrini devam ettiren dolar piyasalarda hareketlilik oluşturdu. 

Euro ise 6 lira 58 kuruşa yükseldi. İngiliz Sterlini ise 7 lira 75 kuruştan piyasalarda. 

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