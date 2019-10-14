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Döviz kuru yükselişte! Dolar TL kuru ne kadar oldu

Dolar yükselişe geçti. Kur, yeni haftaya 5,92 liranın üzerinde başladı

EKONOMİ 14.10.2019, 13:12
Döviz kuru yükselişte! Dolar TL kuru ne kadar oldu

Dolar 5 lira 92 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Avro ise 6 lira 51 kuruştan el değiştiriyor.

Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini 7 lira 43 kuruştan satılıyor.

Uzmanlar, 5,90'nın üzerinde  kaldığı sürece doların 5,98'lere doğru yükselmesinin sürpriz olmayacağına işaret ediyor.

Geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidi içeren mesajları sonrası dolar yükselişe geçmişti.

ulusal.com.tr

#dolar #tl #sterlin
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