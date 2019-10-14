Döviz kuru yükselişte! Dolar TL kuru ne kadar oldu
Dolar yükselişe geçti. Kur, yeni haftaya 5,92 liranın üzerinde başladı
EKONOMİ 14.10.2019, 13:12
Dolar 5 lira 92 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Avro ise 6 lira 51 kuruştan el değiştiriyor.
Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini 7 lira 43 kuruştan satılıyor.
Uzmanlar, 5,90'nın üzerinde kaldığı sürece doların 5,98'lere doğru yükselmesinin sürpriz olmayacağına işaret ediyor.
Geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidi içeren mesajları sonrası dolar yükselişe geçmişti.
ulusal.com.tr
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