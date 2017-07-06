Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama (D&R) A.Ş. hakkında soruşturma açıldığına dair açıklama yer aldı.



Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.’nin yaptığı sözleşmelerle piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.



Açıklamada şunlar denildi:



Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 08.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-19/296-M sayı ile karar verdi.



Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi ise hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.



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