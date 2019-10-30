Dufy Gömlek markasının kurucusu Yusuf Bayat hayatını kaybetti! Yusuf Bayat kimdir
Dufy Gömlek markasının kurucusu Yusuf Bayat, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Bayat’ın cenazesi bugün toprağa verilecek
EKONOMİ 30.10.2019, 10:40
Kuruluşu 1964 yılına dayanan gömlek markası Dufy'nin kurucusu Yusuf Bayat hayatını kaybetti. Şirket kaynaklarından alınan bilgiye göre Bayat, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.
Sözcü gazetesinin haberine göre, Yusuf Bayat 2000 yılında Almanya’da 8 kişinin hayatını kaybettiği bir tren kazasında ağır yaralanmıştı.
Bayat’ın kafatası ve kaburgalarında kırıklar oluşurken uzun süren bir tedavi sürecine girmişti.
2016 YILINDA CEBECİ GRUBU'NA KATILDI
2016 yılında Cebeci Grubu'nun bünyesine katılan şirketin yurt içinde 35 mağazası bulunuyor.
ulusal.com.tr
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