Çinli otomobil üreticisi Great Wall, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Jeep için masada. Çinli firma amacın, Jeep markası ile birlikte küresel pazarlara daha hızlı giriş yapmak olduğunu vurguladı.

Great Wall, Jeep’in yanı sıra FCA’nın ticari araç markası Ram ile de ilgileniyor. Ancak Great Wall’ın asıl hedefinin, Jeep’in deneyimleriyle birlikte 2020 yılına kadar “dünyanın en büyük SUV üreticisi” haline gelmek olduğu belirtiliyor.



Çin’in en büyük SUV üreticilerinden olan Great Wall, geçen yıl 1.1 milyon adet araç satışı gerçekleştirmişti. Jeep markasının aynı dönemdeki satışları ise 1.4 milyon adet olarak gerçekleşti.



Fiat Chrysler CEO’su Sergio Marchionne, FCA’nın ortaklıklara ve tekliflere açık olduğunu belirtmiş ve rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde tek başına ayakta kalmalarının çok zor olduğunu, yüksek ar-ge ve pazarlama maliyetleri nedeniyle büyük bir ortağa ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti. Bununla birlikte Jeep ve Ram markalarının tek başına ayakta durabilecek güçte olduğunu da eklemişti.



Çinli üreticiler, dünya pazarlarına açılmak için küresel oyuncuları satın almayı tercih ediyor. Nitekim Geely, Volvo Cars’ı 2010 yılında satın almış, ardından da Malezyalı Proton ve İngiliz Lotus’a orta olmuştu.



2011’de de Dongfeng Motor Group, Fransız PSA’nın yüzde 14’ünü satın almıştı.



BİR EFSANEYE DÖNÜŞTÜ



2. Dünya Savaşı sırasında doğan ve Amerikan ordusunun talep ettiği araçlarla üretime başlayan Jeep’in macerası 1941’de başladı. Elde ettiği global başarıyla bugün Fiat Chrysler Grubu’nun en önemli mücevheri olan ve marka ismi ile adeta bir efsaneye dönüşen Jeep'in piyasa değerinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor./Milliyet