Dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke geçen yıl 33,5 trilyon metreküple İran oldu

Dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 33,5 trilyon metreküple İran oldu.

AA muhabirinin, "BP 2017 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporundan" yaptığı derlemeye göre, dünya üzerinde 186,6 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor. Söz konusu rezervin piyasaya 50 yıldan fazla yeteceği öngörülüyor.

En fazla doğalgaz rezervi 79,4 trilyon metreküple (yüzde 42.5) Ortadoğu bölgesinde yer aldı. Ortadoğu'yu, 56,7 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Avrupa ve Avrasya bölgesi izledi.

En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 7,6 trilyon metreküple Güney ve Orta Amerika oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 33,5 trilyon metreküple İran olarak belirlendi. Onu, 32,3 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle Rusya ve 24,3 trilyon metreküple Katar takip etti.



En fazla doğalgaz üreten ülke ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğalgaz üreten ülke 749,2 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğalgazın yüzde 21'i ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi, 579,4 milyar metreküplükle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkesi olmasına rağmen üretimde 202,4 milyar metreküplükle üçüncü sırada yere aldı.

Geçen yıl dünyada doğalgazda rezerv ve üretim bakımından ilk 10'a giren ülkeler ise şöyle:

En fazla gaz rezervine sahip ülkeler Doğalgaz miktarı (trilyon metreküp) İran 33,5 trilyon Rusya 32,3 trilyon Katar 24,3 trilyon Türkmenistan 17,5 trilyon ABD 8,7 trilyon Suudi Arabistan 8,4 trilyon Birleşik Arap Emirlikleri 6,1 trilyon Venezuela 5,7 trilyon Çin 5,4 trilyon Irak 3,7 trilyon

En fazla doğalgaz üreten ülkeler (2016) Üretim miktarı (milyar metreküp) ABD 749,2 milyar Rusya 579,4 milyar İran 202,4 milyar Katar 181,2 milyar Kanada 152 milyar Çin 138,4 milyar Norveç 116,6 milyar Suudi Arabistan 109,4 milyar Cezayir 91,3 milyar Avustralya 91,2 milyar