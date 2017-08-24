Düştükçe düşüyor! Dolar az önce...
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Düştükçe düşüyor! Dolarda son durum

Dolar/TL şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.

Düştükçe düşüyor! Dolarda son durum

Hafta başında 3.52 seviyesinin üzerine çıkan, devamında iki ay aradan sonra 3.50 seviyesinin altına inen dolar/TL, Jackson Hole toplantısı öncesi dün de 3.48 seviyesinin altını gördü.

Kur şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.11'den işlemde.

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Jackson Hole konuşmaları yarın sırasıyla TSİ 17:00 ve 22:00'da gerçekleşecek.

Etiketler; #dolar #Türk lirası
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