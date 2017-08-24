Hafta başında 3.52 seviyesinin üzerine çıkan, devamında iki ay aradan sonra 3.50 seviyesinin altına inen dolar/TL, Jackson Hole toplantısı öncesi dün de 3.48 seviyesinin altını gördü.
Kur şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 4.11'den işlemde.
ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Jackson Hole konuşmaları yarın sırasıyla TSİ 17:00 ve 22:00'da gerçekleşecek.
Dolar/TL şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.
Hafta başında 3.52 seviyesinin üzerine çıkan, devamında iki ay aradan sonra 3.50 seviyesinin altına inen dolar/TL, Jackson Hole toplantısı öncesi dün de 3.48 seviyesinin altını gördü.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.