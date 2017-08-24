Dolar/TL şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.

Hafta başında 3.52 seviyesinin üzerine çıkan, devamında iki ay aradan sonra 3.50 seviyesinin altına inen dolar/TL, Jackson Hole toplantısı öncesi dün de 3.48 seviyesinin altını gördü.



Kur şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL ise 4.11'den işlemde.



ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Jackson Hole konuşmaları yarın sırasıyla TSİ 17:00 ve 22:00'da gerçekleşecek.