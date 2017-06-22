Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırım olan ve Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtacak "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nde çalışmalar son hızıyla sürüyor

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan ve Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtacak "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nde çalışmalar tam gaz sürdürülüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığında yürütülen projeyle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) beldesinden doğan ve Fırat Nehri'nin bir kolu olan Göksu Nehri'nin suyu Gaziantep'e akacak.

Temeli Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan projede sahada 26'sı mühendis olmak üzere 248 kişi çalışıyor ve 105 iş makinesi görev yapıyor.

Projede 19 Haziran itibarıyla isale hattında döşenmiş boru uzunluğu 9 bin 347,31 metreye, iletim hattı uzunluğu ise bin 347,16 metreye ulaştı. Toplam uzunluğu 3 bin 520 metre olacak Düzbağ Tüneli'nde ise 269,75 metre ilerleme sağlandı.



Günlük 5-6 metre ilerleme sağlanıyor

Çift taraflı olarak kazılacak tünelde çalışmalar zemin şartlarından dolayı çok dikkatli yapılıyor. Tünelde günlük 5-6 metre ilerleme sağlanıyor.

Öte yandan proje kapsamında yeni hatta paralel olarak Kartalkaya Barajı'ndan gelen eski borular yenileriyle değiştiriliyor. Bu kapsamda hatta 5 kilometre uzunluğunda boru yenilendi. Yeni arıtma tesisi ile su deposu arasında yapılacak 22 bin 931 metrelik hattın ise şu ana kadar bin 142 metre borusu döşendi.

Temelin atıldığı 7 Nisan'dan bu yana yürütülen çalışmalarla, kentin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak “Düzbağ İçme Suyu Projesi”nin yüzde 7'si tamamlanmış oldu.

"Düzbağ İçme Suyu Projesi"nde 2019'da su teminine başlanması hedefleniyor.



Bölgedeki su kaynağı yetersiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in bulunduğu bölge itibarıyla yeterli su kaynağına sahip olmadığını anımsattı.

Aldığı göçlerle sürekli büyüyen kentin uzun yıllardır içme suyunu komşusu Kahramanmaraş'tan karşıladığını, bunun da belediyeye yüksek miktarlarda elektrik maliyetine yol açtığını ifade eden Şahin, içme suyundaki mevcut durumun uzun vadede sürdürülebilir bir sistem olmadığını vurguladı.

Uzun çalışmaların ardından "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nin temelinin Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle atıldığını hatırlatan Şahin, projenin hızla ilerlediğini bildirdi.

Şahin, "Daha kaliteli bir suyu daha ucuza içireceğimiz, şehrin ve bölgenin 50 yıllık su yönetimini yapacağımız yeni bir dönemi başlatmış olacağız." diye konuştu.