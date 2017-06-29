"İstanbul boğazının altından geçen Avrasya Tüneli’nin başarılı bir şekilde hizmete alınmasının ardından, yine bu metropol için gerçek bir fark yaratacak olan bu yeni prestijli projeye de birlikte finansman sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) metro hattının genişletilmesi projesi için 83,3 milyon avro kredi sağlayacağını duyurdu.



EBRD’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin en kalabalık metropol bölgesinin kalkınmasına destek veren bankanın, şehrin metro hattını uzatma projesinin finansmanı için İBB’ye 88,3 milyon avro kredi verdiği bildirildi.



Açıklamada, İBB’nin toplu ulaşım açısından sürekli büyüyen talebi karşılamak için hali hazırda 145 kilometre olan metro ağını 2019’a kadar 450 kilometreye, 2030’a kadar 650 kilometreye uzatmayı hedeflediği belirtildi.



İBB’nin kentsel kalkınma planının bir parçası olarak İstanbul’un Avrupa yakasında Ataköy İkitelli Metro Hattını inşa ettiği dile getirilen açıklamada, bu hattın 13 km uzunluğunda olacağı, 12 istasyonuyla İstanbul’un batı yakasının kuzey ve güney uçlarını birbirine bağlayacağı kaydedildi.



Açıklamada toplam proje maliyetinin 338,3 milyon avro olduğu, projeye EBRD’nin hali hazırda toplam 250 milyon avroluk paralel finansman katkısında bulunduğu kaydedildi.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro hattını genişletme projesi için 83 milyon avro seviyesinde ek kredi sağlayacağı belirtildi.



“Finansman sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz”

Konuya ilişkin olarak EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, “Orta Asya’yı Avrupa’ya bağlayan tarihi kara ve deniz ticaret yollarının ortasında yer alan İstanbul, hizmetler, ticaret, turizm ve üretim gibi güçlü sektörlerle oldukça çeşitli bir ekonomi geliştirmiştir. Bölge ekonomisi, Türkiye ekonomisinin dörtte birinden fazlasına tekabül etmektedir.” ifadesini kullandı.

Marquet, “Büyüyen ekonomiyi körüklemeye devam etmek ve artan nüfusun hareketliliğini sürdürmek için şehrin daha büyük bir toplu ulaşım ağına yönelik acil bir ihtiyacı bulunmaktadır. İstanbul boğazının altından geçen Avrasya Tüneli’nin başarılı bir şekilde hizmete alınmasının ardından, yine bu metropol için gerçek bir fark yaratacak olan bu yeni prestijli projeye de birlikte finansman sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan ise “2023 hedeflerimize ilerlerken, EIB (Avrupa Yatırım Bankası) ile birlikte EBRD’den finansmanını sağladığımız bu projenin, kentin sürekli artan nüfusu ile birlikte toplu taşımada artan talebi karşılamada, toplu taşımayı yaygınlaştırmada ve ulaşım sistemlerinin entegrasyonunda bir katkı oluşturacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.