'Efsane Cuma' uyarısı!

Halk arasında Kara Cuma olarak da bilinen efsane Cuma günleri yaklaştı.

Giyimden kozmetiğe. Elektronikten mobilyaya. Birçok üründe efsane cuma indirimleri başladı.

Efsane Cumanın yani 29 Kasım'ın, yılın en büyük indirimlerinin yapıldığı tarih olduğu iddia ediliyor. Amerika’da 1950’li yıllarda başlayan indirim, Türkiye’de ise son 4-5 yıldır uygulanıyor.

Tüketici hakları dernekleri vatandaşları uyardı. İndirimli ürünlerin ilk fiyatlarının şişirme olabileceğine dikkat çekti.

İndirimsiz fiyatlardaki çarpıtmaya ilişkin hukuki işlem yapılıyor. Başvuru için indirim öncesi ve sonrası fiyatların belgelenmesi veya fotoğraflanması gerekiyor.

Uzmanlara göre çözüm, Ticaret Bakanlığı’nın denetlemeyi artırması. Bu kapsamda etkili ve ayrıntılı, çözüm getirecek yasal bir düzenleme talep ediliyor.

İndirimlerin başka bir tuzağı da “stoklarla sınırlı” ibaresi. Bazı ürünler, firmalar tarafından sipariş verilse bile stokta kalmadığı gerekçesiyle gönderilmiyor.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr

