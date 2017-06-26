Ege Bölgesi'nden ocak-mayıs döneminde yapılan ihracat, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak, 6 milyar 888 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ege Bölgesi'nden bu yılın ilk 5 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak, 6 milyar 888 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Bölgesi’nden ihracat 2016 yılının ocak-mayıs döneminde 6 milyar 749 milyon dolar seviyesindeyken, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 888 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2017 yılının ilk 5 ayında Türkiye’nin ihracatı 59 milyar 579 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi, Türkiye ihracatından yüzde 12 pay aldı.



Ege Bölgesi ihracatının yarısını İzmir yaptı

Bölgenin ocak-mayıs dönemindeki ihracatının 3 milyar 424 milyon dolarlık kısmını İzmir gerçekleştirdi. İzmir, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan dördüncü il oldu. İzmir’in ihracatı 2016 yılının aynı döneminde 3 milyar 318 milyon dolar düzeyindeydi.

İzmir’den yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 595 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, 451 milyon dolarlık ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi. Bu dönemde otomotiv endüstrisinin ihracatı ise 222 milyon dolar oldu.

Bölgede İzmir’den sonra en fazla ihracat yapılan il Manisa oldu. Manisa'dan bu dönemde 1 milyar 392 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.



Denizli'nin ihracatı yüzde 7 arttı

Denizli'den yapılan ihracat ise bu dönemde yüzde 7 artarak 1 milyar 183 milyon dolara yükseldi. Kentin ihracatında hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 419 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde Aydın 205 milyon 645 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde dış satımı yüzde 7 azalan Balıkesir ise 199 milyon 630 bin dolarlık ihracat yaptı.



EGE BÖLGESİ İLLERİ İHRACAT TABLOSU

İL ADI

01 Ocak - 31 Mayıs 2016 (USD)

01 Ocak - 31 Mayıs 2017 (USD)

Değişim (%)

İZMİR

3.318.704,82

3.424.984,60

3

MANİSA

1.456.604,15

1.392.438,81

-4

DENİZLİ

1.103.421,89

1.183.018,86

7

AYDIN

191.478,71

205.645,99

7

BALIKESİR

213.765,65

199.630,23

-7

MUĞLA

160.234,97

166.183,35

4

AFYON

122.727,28

123.867,24

1

UŞAK

101.031,73

100.034,59

-1

KÜTAHYA

81.463,64

92.940,28

14

TOPLAM

6.749.432,84

6.888.743,95

3