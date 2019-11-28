EGİAD Başkanı Aslan: 2020’de Ekonomide Toparlanma Bekliyoruz

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, İzmir Medya Platformu üyeleriyle buluşmasında yaptığı konuşmada Ege Bölgesi’nde bir ilk olan Think Tank’i kurduklarını kaydederek, “Bir düşünce kuruluşuna öncülük etmek EGİAD adına önemli bir girişimdir. EGİAD yalnızca iş dünyasına yönelik proje ve içerikler değil, toplumsal çıktıları olan çalışmalar da yapmaktadır” diye konuştu.

Toplantıda 2019 yılı ekonomik verileri ve 2020 öngörülerini de dile getiren Aslan, EGİAD’ın düzenleyeceği etkinliklere ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“EGE BÖLGESİ’NİN İLK DÜŞÜNCE KURULUŞU EGİAD THİNK TANK

Think Tank Kuruluşu ile bölgenin menfaatleri içerisinde projeler gerçekleştireceğiz. Sadece ulusal değil, uluslararası platformlarda da İzmir ve Ege Bölgesi’nin Lobicilik faaliyetleri ve tanıtılmasını sağlayacak çalışmalarda bulunacağız. Bununla ilgili çeşitli çalışma komisyonları kurduk. İlk olarak İzmir’deki girişimcilik eko sistemini incelemeye başladık. İkinci konu olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile mutabık kalarak kendisinin de bizden ricası ile Çin ile ilişkileri ele aldık. Üçüncü konu ise bölgesel basının dünü bugünü, yarını ve nereye gideceği ile ilgili gelişmeleri ele almak olabilir.

TÜRKİYE’DE BİR MARKALAŞAMAMA SORUNU VAR

Marka zirvesi yapacağız. Çünkü Türkiye’de bir markalaşamama sorunu var. Çok büyük dış ticaret ve sanayi hacimlerine ulaşıyoruz ama katma değeri oldukça düşük. Bunun en büyük sebebi kendi markalarımız adı altında üretim yapmıyor olmamız. Fason üretim odaklı olmamız.

İZMİR DIŞ TİCARETTE FAZLA VEREN NADİR KENTLERİMİZDEN BİRİDİR

Her bölgenin dinamikleri farklıdır. İzmir, Türkiye’de dış ticaret fazlası veren nadir kentlerimizden birisidir. İzmir’de iş insanlarının yurt dışı ile bağlantıları oldukça yüksektir.

2020 YILINI EKONOMİ DE TOPARLANMA YILI GÖRÜYORUZ

2019 yılı biraz zor bir yıl oldu. Tabi tüm ekonomik paydaşlar gibi üyelerimiz de zorlandılar. Ancak EGİAD üyelerinin yüzde 60’nın dış ticaretle uğraşıyor olması sıkıntıların daha az hasarla atlatılmasını sağladı. Ama bu sadece bizim üyelerimiz için değil, İzmir için de böyle oldu. Bölgemizin uluslararası platformlarda pazarlanmasını ve rekabet gücünün arttırılmasını çok önemsiyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında 2020 yılını toparlanma yılı olarak görüyoruz. Ancak, yurtdışı algımızın da hızlıca değişmesi gerekiyor. Bu konuda hepimize sorumluluklar düşüyor.

İZMİR VE ÜLKEMİZİ ESKİ HİKAYESİNE DÖNDÜRMEMİZ GEREKİYOR

İzmir’i ve ülkemizi hızlıca eski hikayesine hep birlikte döndürmemiz gerekiyor. Doğrudan yatırımlar gelsin. Turizm gelirimiz artsın. 2020 yılında büyüme bekliyoruz. Hükümetimizin yüzde 5 büyüme hedefinin gerçekleşmesini umuyorum. Gelişmekte olan bir ülke olarak olabildiğince dünyaya entegre olmak durumundayız. Şehir olarak İzmir’le sınırlı kalma gibi bir lüksümüz olamaz. Bırakın ulusala yayılmayı, İzmir ve Ege’yi bir bütün olarak uluslararasılaştırmak zorundayız. Yurtdışındaki Türkiye ve İzmir algısının hızlıca değişmesi gerekiyor. Bölgeselleşme veya yerelleşmeyi, İzmir il sınırları içinde sıkışmak değil; bölgenin direkt yurt dışı ile iletişimi, ticareti ve bölgenin küreselleşmesi olarak konumlandırıyoruz. Öngörümüz İzmir’in, önümüzde ki 5-10 yılda ülkemizin parlayan yıldızı olacağıdır. Ben şuna inanıyorum İzmir Türkiye’nin en rekabetçi kenti olacaktır.

EGİAD ÜYELERİ 3.500 ŞİRKETTE 110 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

EGİAD çok heterojen bir yapı. Çok farklı sektörlerden üyelerimiz var. Toplam 700 üyemiz var. Bunun yüzde 56’sı sanayi alanında faaliyet gösteriyor. Yüzde 40’ a yakını hizmetler sektörü, yüzde 2 bankacılık ve sigorta gibi sektörlerden oluşuyor. Üyelerimiz toplam 3.500 şirkette, 110 bin kişiye istihdam sağlıyor.

ÜYELERİMİZİN YÜZDE 60’I DIŞ TİCARETLE UĞRAŞIYOR

EGİAD üyelerimizin Yüzde 60’ı dış ticaret ile uğraşıyor. Bu oldukça önemli bir orandır. Yurtdışı ile iş yapma kültürüne haiz bu yüzde 60’lık üyemizin bu potansiyelini ihracata, döviz cinsinden getiri sağlayacak faaliyetlere yöneltmesi ülkemiz için de önemli bir kazanımdır.

TÜM SİYASİ AKTÖRLERE AYNI YAKINLIKTAYIZ

Biz EGİAD olarak kendimizi tüm siyasi aktörlere aynı yakınlıkta konumlandırıyoruz. Biz bölgemiz menfaatlerinin kayda alınmasını istiyoruz. Düşünce kuruluşumuzun en büyük hedefi de budur. Sürdürülebilir olan budur. Bölgenin menfaatleri ve üyelerimiz açısından bunu gereklilik olarak görüyoruz.

6 AKDENİZ ŞEHRİ İZMİR’DE BULUŞACAK

Marka konusunda en büyük paydaşlarımızdan birisi İzmir Büyükşehir belediyesidir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bir vizyonu var. İzmir’i dünyanın en büyük 100 marka şehrinden birisi yapmak. Kendisine marka konusunun EGİAD’ın dönemsel konusu olduğunu anlattık.28 Nisan’da yapacağımız zirvede Belediyemizin paydaş olması bizim için önemli. Sonraki aşamada ise Eylül ayında Enternasyonal fuar zamanında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6 Akdeniz şehrinin tematik olarak işleneceği bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Şehirlerin markalaşması üzerine konferanslar yapacağız. Bu çalışmaların hem yerel yönetim hem de merkezi hükümet tarafından karşılık bulması çok önemli.”

EGİAD’ın yaptığı çalışmaların ülkemiz ve kentimiz için önemine dikkat çeken İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, EGİAD’ın çalışmalarında ve projelerinde işbirliği içinde olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade ederek, İzmir medyası olarak her türlü desteğe hazır olduklarını açıkladı.