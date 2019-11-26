EGİAD ekonomiyi değerlendirdi

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, İzmir Gazeteciler Platformu üyeleriyle buluştu. Aslan, 2019 yılını ekonomisini değerlendirdi.

EGİAD Başkanı Aslan’ın 2020 öngörüleri de soru işaretleriyle dolu.

Bu yıl EGİAD Think Thank’i kurduklarını hatırlatan Aslan, düşünce kuruluşunun hedeflerini sıraladı.

EGİAD Think Thank, Çin Halk Cumhuriyeti’ne İpek Yol İnisiyatifi kapsamında İzmir’in önemini anlatmayı hedefliyor.

1990 yılında 47 genç sanayici ve işadamının bir araya gelerek kurduğu Ege Genç İş İnsanları Derneği 29 yılın sonunda 700 üyeye ulaştı. Üyelerinin de Yüzde 56’sı da sanayici ve şu anda yüz 10 bin kişiye istihdam sağlıyor.

HABER: UFUK AKKAYA – KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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