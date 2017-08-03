Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı beldesi ve köylerindeki seralarda gerek yöre halkı gerekse mevsimlik işçilerden binlerce kişi çalışıyor.

Sebze üretimindeki yoğunluğundan dolayı "Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak adlandırılan Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı beldesi ve köylerinde, gerek yöre halkı gerekse mevsimlik işçilerden oluşan 25 bin kişi, ekmeğini seralardan çıkarıyor.







Mikroklima özelliğine sahip bölgede örtü altı tarımla başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlere sebze sevkıyatının yapıldığı bölgede, domates ve salatalık hasadı bütün hızıyla sürüyor.



Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprağın yapısı ve damlama sisteminin etkisiyle güzel ürünler yetiştirdiklerini ifade ederek, yaz aylarında yüzlerce işçinin domates ve salatalık işinde çalışmak üzere Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'dan geldiğini söyledi.



Yıldırım, 1992-1993 yıllarında ipek böcekçiliğiyle uğraşan bölge halkının, verimin düşmesinin ardından sebze üretimine yöneldiğini belirterek, "2002-2003 yılları arasında da seraya döndük. Sakarya Nehri uzun. Şu anda sadece bizim bölgemizde binlerce dönüm sera var. Mevsimlik işçiler var, kendi hanelerimizi de düşündüğümüzde Yakacık bölgesinde en az 20-25 bin kişi ekmek yiyor bu işten." diye konuştu.



"Bölgemizde hormon adına hiçbir şey yok"



Serada marul, roka, soğan ile yazın salatalık, domates, biber ve patlıcan yetiştirdiklerini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı

"Diğer illerden alım için geliyorlar, halimiz var burada toplanır ve buradan gider. Domates bu sene çok üzdü. Salatalık da üzdü. Salatalık 20 kuruşa kadar düştü. Şu anda domates de 60-70 kuruş maliyetini çıkarmayacak. Domatesler ile ilgili şu anda bizim bölgemizde hormon adına hiçbir şey yok. Arı kullanıyoruz. Zaten bu domatesin üzerinde belli oluyor. Arı olmadığı zaman domates büyümüyor, dölleme yapamıyor. Dölleme yapamadığı zaman kalıyor. Zaten bizim İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından devamlı denetimdeyiz."



Seralarda yoğun mesai



Yakacık köyü sakinlerinden 65 yaşındaki Hatice Karagök de 25 yıldır seralarda çalıştığını belirterek, "Domates her sene normaldi, bu sene ucuz. Toplamak için sabah 05.30-06.00 saatleri arasında kalkarak serin havada çalışıyoruz. Sıcakta zor oluyor. Bu işlemler yaklaşık 1-1,5 ay sürüyor. Senelerdir bu işlerle uğraşıyoruz. Çoluk çocuk hep beraber yapıyoruz." ifadesini kullandı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde 3 bin 820 dekar, Söğüt'e bağlı Çaltı beldesinde ise 3 bin 50 dekar alanda örtü altı üretim yapılıyor.



Özellikle Orta Sakarya Vadisi'nde seracılığa elverişli iklim ve toprak yapısına sahip Söğüt ve İnhisar ilçeleriyle merkeze bağlı köylerde yıl boyunca domates (sofralık) salatalık, kıvırcık, marul ve taze soğan yetiştiriciliği öne çıkıyor.