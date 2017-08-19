Türkiye batı dünyası ile siyasi ve ekonomik kriz yaşarken Ankara-Moskova hattında bahar rüzgârları esiyor. İzmir'de 300 kişilik Rus heyetiyle bir araya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "Türkiye'nin Avrasya Gümrük Birliği'ne girmek istediğini" belirtti. Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü de "Ankara-Moskova arasındaki mesafe Ankara-Bürksel arasındaki mesafeden daha kısa" diyerek ince bir mesaj verdi.

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"Coğrafa kaderdir" dedi,



Zeybekci "Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem" başlığıyla İzmir'de düzenlenen Türkiye Rusya İş Forumu'nun açılış oturumunda konuştu.



Türkiye'nin batı'dan adım adım uzaklaştığı bir dönemde, bölge ülkelerine sıcak mesajlar verdi.



Rusya ve Türkiye'nin birbirinin kaderi olduğunu söyleyen Zeybekci, iki ülkenin, yasaklama ve kısıtlamaların yaşandığı dönemde büyük bir zaman kaybı yaşadığını belirtti.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de Batı'ya ince bir mesaj verdi.



ulusal.com.tr dedi, Türkiye 'nin Avrasya rotasını özetledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye'nin Avrasya Gümrük Birliği ile görüşmelere başlamak istediğini söyledi.Zeybekcibaşlığıyla İzmir'de düzenlenen Türkiye Rusya İş Forumu'nun açılış oturumunda konuştu.Türkiye'nin batı'dan adım adım uzaklaştığı bir dönemde, bölge ülkelerine sıcak mesajlar verdi.Rusya ve Türkiye'nin birbirinin kaderi olduğunu söyleyen Zeybekci, iki ülkenin, yasaklama ve kısıtlamaların yaşandığı dönemde büyük bir zaman kaybı yaşadığını belirtti.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de Batı'ya ince bir mesaj verdi.