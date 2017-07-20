Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Asılsız ve haksız ithamlar, Almanya ile olan ekonomik ilişkilerimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı asla etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yazılı açıklamasında, "Almanya, ülkemizin en önemli dış ticaret ve yatırım ortaklarından biridir. Nitekim Türkiye olarak bugüne kadar Almanya ile aramızdaki ekonomik ilişkileri daima ileriye taşıma gayretinde olduk. Ancak Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamaları fazlasıyla talihsiz ve üzücü buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin demokratik ve uluslararası normlara bağlı bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Cebindeki kimliği hangi ülkeye ait olursa olsun, Türkiye’de yatırım yapmış herkesi, kendimizden biri olarak kabul ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin gücüne ve potansiyeline inanarak yatırım yapan tüm dostlarımız, başarı öykümüzün asli unsurlarıdır. Bugün itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 7.000'e yakın Alman firması, bu durumun en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, ülkede daha fazla sayıda Alman yatırımcı gelmesi için ihtiyaç duyulan uygulamaları hayata geçireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bilhassa siyasi ve ekonomik istikrar ortamımız, cömert destek unsurlarımız ve yatırımcı dostu hukuk sistemimizle Alman dostlarımıza kapılarımız her zaman ardına kadar açıktır. Gerginlik doğurucu asılsız ve haksız ithamlar, Almanya ile olan ekonomik ilişkilerimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı asla etkilemeyecektir. Türkiye ile Almanya'nın iyi ilişkiler geliştirmesinden her iki taraf da kazançlı çıkacaktır. İlişkilerin olumsuz etkilenmesi durumunda hem iki taraf da zarar görecek, hem de Türk-Alman tarihi dostluğuna inananlar sevinmeyecektir."