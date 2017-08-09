Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yatırım teşvik belgesi sayısında ve istihdamda yüzde 20'nin üzerinde, yatırım miktarına baktığınızda yüzde 30-40'ın üzerinde artış var." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve yönetim kurulu üyelerini Bakanlık Konferans Salonu'nda kabul etti.



Hükümet olarak yatırımların özel sektörü destekleyerek bu kesimlerce yapılmasını hedeflediklerine işaret eden Zeybekci, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanı." sözünü anımsatarak, ihracatın büyümeye katkısının artırılmasının önemine dikkati çekti.

MÜSİAD'a destekleri, yol arkadaşlığı ve cesaretinden dolayı teşekkür eden Zeybekci, "MÜSİAD bizim için 'hadi' dediğimizde 'neden, nereye' sorularını sormadan yanımızda olan bir kuruluş. Sormadan bizimle beraber olan bir kuruluş. Her daim bunu gördük. Her ihanet girişiminde kayıtsız şartsız ülkenin, milletin, vatanın yanında yer almasıyla bunu gördük. Bizim için MÜSİAD bir yol, yürüyüş arkadaşıdır. Önümüzdeki dönemde de çok güzel yürüyüşlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.



Zeybekci, ekonomiyle ilgili kuruluşların Türkiye'ye yönelik beklentilerinde iyileştirmede bulunduklarını anımsatarak, onların iyileştirmelerinin Türkiye'nin yakalayacağı başarılara yetmeyeceğini söyledi. Zeybekci, "Yatırım teşvik belgesi sayısında ve istihdamda yüzde 20'nin üzerinde, yatırım miktarına baktığınızda yüzde 30-40'ın üzerinde artış var." diye konuştu.



"Yeni dönemde büyüme için İYİ"



MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, yeni yönetim kurulu olarak yeni dönemde neler yapacaklarına ilişkin ekonomi kurmaylarıyla görüşmek için ziyarette bulunduklarını söyledi.



Kaan, MÜSİAD'ın yeni dönemde büyüme için "İYİ" adını verdikleri bir model geliştirdiklerini belirterek, "Bizim 'İYİ'miz imalat, yatırım ve ihracat." dedi.

İmalat konusunda yeni dönemde Türkiye'deki sanayi üretiminin artırılması için çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Kaan, bu konuda projeleri olduğunu ve yeni dönemde yönetim kurulunda stratejik alanlar ve politikalar başkanlığı kurarak Türkiye için önemli 10 sektörel alanı içerecek atölye çalışmaları yapılacağının bilgisini verdi.



Kaan, yatırım alanında da KOBİ'lerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu bakımdan özellikle küçük sanayi sitelerindeki yüzde 100 dolulukla birlikte organize sanayilere geçişte bir ara ölçek ekonomisi olarak, orta ölçekli sanayi bölgeleri gibi bir alan üzerinde özellikle duruyoruz ve projemiz de bu konuda hazır. Amacımız KOBİ'leri ortaya almak ve dünyada gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi daha hızlı büyümeye katkı sağlamak." dedi.