Ekonomi Bakanlığı, Bakan Nihat Zeybekci'nin Avusturya'da 15 Temmuz 2017 tarihinde herhangi bir etkinlik düzenlemesi talebi olmadığını açıklayıp ekledi: Kimseden izin istemeyiz!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Avusturya'da 15 Temmuz etkinliklerine katılmak istediği ancak Avusturya'nın bu talebi reddettği iddialarına, Ekonomi Bakanlığı açıklık getirdi. Ekonomi Bakanlığı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci veya Bakanlık tarafından Avusturya'da 15 Temmuz 2017 tarihinde herhangi bir etkinlik düzenlemesi talebi olmadığını açıkladı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde bazı yerli ve yabancı basın kuruluşlarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz 2017 tarihinde Avusturya'da yapılacak bir etkinlik için Avusturya'ya girişine izin verilmediği yönünde haberlerin yer aldığının görüldüğü kaydedildi.



"TALEBİMİZ OLMADI, KİMSEDEN İZİN İSTEMEYİZ"



Basına konu olduğu şekliyle Bakan Zeybekci veya Bakanlık tarafından Avusturya'da 15 Temmuz 2017 tarihinde herhangi bir etkinlik düzenlemesi talebi olmadığı vurgulanarak, "Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin Avusturya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Avusturya Dışişleri ve Ekonomik İşler Bakanları ile yakın gelecekte görüşmeler gerçekleştirilmesi yönünde programımız olmakla birlikte, bu konu muhataplarımız nezdinde talep haline dönüştürülmemiştir. Karşılıklı görüşme talep edilmesi halinde ise bunun sorun teşkil edeceği, en basit nezaket kuralları gereğince akla dahi gelmemektedir. Diğer taraftan, Sayın Bakanımızın Avusturya veya dünyanın herhangi bir yerindeki vatandaşlarımızla bir araya gelmesi için kimseden izin alması gibi bir durum da asla söz konusu değildir" ifadesi kullanıldı.



"GERİLİM VE ÇATIŞMADAN YANA DEĞİLİZ"



AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla alakalı bir soruya şu cevabı verdi: Türkiye dış politikasında hiçbir zaman gerilimden ve çatışmadan yana değildir. Türkiye her zaman diyalog ve diplomasiden yana olmuştur. Türkiye'nin vatandaşlarıyla buluşmasının engellenmesi kabul edilebilir değildir.