Gözaltına alındılar
Gözaltına alındılar
Bomba bulundu, ulaşım durdu
Bomba bulundu, ulaşım durdu
Erdoğan: Kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız
Erdoğan: Kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler

Ekonomi Bakanlığı: Kimseden izin istemeyiz

Ekonomi Bakanlığı Avusturya'nın küstah açıklamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "Avusturya'dan etkinlik için talebimiz olmadı." dedi.

Ekonomi Bakanlığı: Kimseden izin istemeyiz

Avusturya'nın Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ülkede düzenlenmesi planlanan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapmasına ve ülkeye girişine izin vermediği öne sürüldü.
 
Ekonomi Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakan ve bakanlığın Avusturya'da etkinlik düzenleme talebi olmadı. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek için kimseden izin istemeyiz" denildi.

Etiketler; #Ekonomi Bakanlığı #avusturya #Nihat Zeybekçi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Osmangazi Köprüsü'nde ilk intihar girişimi
Sonraki Haber
Türk rüzgarları bu kez Kanada'da esti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.