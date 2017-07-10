Ekonomi Bakanlığı Avusturya'nın küstah açıklamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "Avusturya'dan etkinlik için talebimiz olmadı." dedi.

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Avusturya'nın Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ülkede düzenlenmesi planlanan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapmasına ve ülkeye girişine izin vermediği öne sürüldü.



Ekonomi Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakan ve bakanlığın Avusturya'da etkinlik düzenleme talebi olmadı. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek için kimseden izin istemeyiz" denildi.