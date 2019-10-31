Ekonomi güven endeksi yükseldi
Ekonomi güven endeksi yükseldi. Veri ekim ayında yüzde 89,8 olarak kaydedildi. Ancak sokakta durum öyle değil. Vatandaş dertli...
EKONOMİ 31.10.2019, 03:34
Veriler yüksek geldi, sokağın güveni ise değişmedi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı.
Ekim ayında ekonomik güven endeksi, yüzde 4,5 oranında arttı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişten kaynaklandı.
Ekimde güven yüzde 89,8 olarak gerçekleşti. Eylül ayında bu rakam yüzde 86 seviyesindeydi.
Ancak vatandaş verilere inanmıyor.
ulusal.com.tr
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