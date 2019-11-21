Ekonomide güvensizlik sürüyor

Tüketici, Türkiye ekonomisine güvenmiyor. Bu tespit verilere yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi açıklandı. Sonuçları TÜİK duyurdu.

Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı. Ekim ayında 57 olan endeks, kasım ayında 59,9 olarak gerçekleşti. Tüketici güven endeksi geçen seneki orana yaklaşsa da verinin 100'den küçük olması kötümser durumu ortaya koydu.

İstihdam konusundaki endişeler de devam ediyor. Ancak tüketici anketine göre rakamlarda iyileşme bekleniyor.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi ekim ayında 56,8 iken kasım ayında yüzde 3,6 oranında artarak 58,8 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisinde azalışı, azalması ise işsiz sayısı beklentisinde artışı gösteriyor.

Türkiye'de işsiz sayısı 2019 yılı ağustos döneminde 4 milyon 650 bin kişi olmuştu.



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