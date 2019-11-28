Ekonomideki güvensizlik verilere de yansıdı. Oranlarda artış olsa da ayrıntılar düşündürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ekim ayında 89,8 iken, kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu.

Kasım ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi. Uzmanlara göre ise bu bir alarm. Türkiye ekonomisi inşaata dayalı büyüme modelini izliyor. Hal böyleyken rakamlar düşündürüyor.

Sanayide de işler pek iç açıcı değil ...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise büyümeye dikkat çekiyor.

Ekonomist Melih Baş, büyüme ile kalkınmanın farkına dikkat çekti.

Öte yandan Merkez Bankası, ekim 2019 dönemine ilişkin rezervlerini paylaştı. Merkez'in resmi rezerv varlıkları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 104,6 milyar dolara çıktı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın talebi de sektörlerin zor durumda olduğunu ortaya koydu. Bahçıvan, "Sanayicinin döviz borcu, TL'ye çevrilsin" dedi.

Uzmanlara göre çözüm var. Ancak bir "milli hükümet politikası" ile...



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