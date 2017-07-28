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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4,5 artarak 98,9'dan 103,4'e çıktı.

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4,5 artarak 98,9'dan 103,4'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi temmuzda hazirana göre yüzde 4,5 artışla 98,9 değerinden 103,4'e çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, perakende ticaret sektörü, hizmet sektörü ve tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 107,3, hizmet sektörü güven endeksi 103,7 ve tüketici güven endeksi 71,3 değerlerine yükseldi. Reel kesim ve inşaat sektörü güven endeksleri ise sırasıyla 107,7 ve 85,5 değerlerine geriledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ekonomi #güven #endeksi #arttı
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