Ekonomist Hakan Topkurulu: İstihdam yatırımla artar

Giyim, ev eşyası, ulaşım ve haberleşme, gıda ve konut. İstanbul'da bir çok kalemin fiyatı arttı.



İstanbul Ticaret Odası, derlediği enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre; İstanbul'un enflasyonu arttı. Pazarda torbalar dolmaz oldu.

Hayat pahalı. İstanbul'da artık pazar arabaları dolmuyor. Dolduran var mı? Var tabiki. Ancak onun maliyeti de arttı. İstanbul enflasyonu açıklandı. Yüzde 1,78 artış kaydedildi.

Rakamlar, beklentiler, tahminler. Yapılan açıklamaların arasında vatandaşın derdine derman bulunamıyor.

Enflasyonda hedef tek haneler ancak açıklanan veriler bu hedefin çok uzağında. Vatandaş da verilere rakamlara değil cebine bakıyor. Ve geçinemediğini söylüyor.

Tüketim harcamalarında en yüksek pay İstanbul'un. Enflasyon verilerini de en çok mega kent etkiliyor. Öyle ki Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,4'ü İstanbullular tarafından yapıldı. Ancak artık cepler boşaldı.



Vatandaş cebinde parayı arıyor arıyor arıyor ama bulamıyor.



İstanbul'da en çok fiyat artışı yüzde 10,5 ile giyim grubunda gerçekleşti.

Yazı geride bıraktık artık kış yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Vatandaşlar da kış gardırobuna geçmek istiyorlar. Ancak almak istedikleri şey bir zam şampiyonu.



Uzmanlar baz etkisiyle enflasyonun biraz daha artacağı görüşünde.

Ekonomistlere göre; Türkiye hala yaşadığı o zor günlerin faturasını ödüyor.

Ekonomist Hakan Topkurulu, işsizliğe dikkat çekti.

Topkurulu, reel sektöre istihdam odaklı hazırlanan yeni kredi paketini değerlendirdi.

Hakan Topkurulu, "Kamu yatırımı ile istihdamın artırılabileceğini" söyledi.

ulusal.com.tr