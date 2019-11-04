Ekonomist Prof. Dr. Esfender Korkmaz'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili o iddiaya yanıt geldi- 4 Kasım 2019 EYT haberleri

Ekonomist Profesör Dovktor Esfender Korkmaz, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Korkmaz, "Bu konu için çok para lazım değil, öyle bir şey yok" dedi.

Prof. Dr. Korkmaz, şunları söyledi:

"Bu, kademeli verilecek.

İkincisi, bütçenin neredeyse yüzde 41'i transferlere, popülist harcamalara.

İş bütçesi değil ki...

Popülist harcamaları kıs, bunlara ver.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile bu emeklerinin, hakkının neden verilmediği...

Bu hükümetin, siyasi iktidarın öyle bir anlayışı var ki... Oy nereden gelirse oraya ağırlık veriyor ama nedense buraya takıldı kaldı.

Bunu düzeltmesi lazım."

ulusal.com.tr