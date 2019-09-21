Ekonomist Uğur Civelek, "Bu aşamada sormak gerekiyor, İran’ın vurulması veya Suudi rafinerilerine benzer saldırıların tekrarlanması durumunda neler yaşanır? Kapalı kapılar ardında bu soruya yanıt arayanların vardığı tek bir sonuç var: olmasını engellemek adına tavizler dahil her yol sonuna kadar zorlanmalı, aksi takdirde sistemik çöküşün hızlanması engellenemeyebilir" dedi

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