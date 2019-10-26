Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendirdi

Sahadaki güç masaya yansıdı. Türk ordusu terör koridorunu çökertti. Terör örgütü PKK'yı tarihin çöplüğüne attı. Türkiye, ekonomik alanda da hamle şansını artırdı. 25 Temmuz'da yüzde 24 olan politika faizi yüzde 14'e kadar geriledi.

Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan düşürdü. Faiz yüzde 14'e indirildi. Ekonomistler, alınan kararı değerlendirdi.

Hedef ise faizin tek haneye düşmesi.

Özellikle Soçi'de Rusya ile imzalanan mutabakat Suriye'deki gergin ortamı bitirdi.

Ekonomist Hakan Topkurulu ise 2019 için faizde daha fazla bir düşüş beklemiyor.

Enflasyon tehlikesi kapıda... İşsizlik ise kanayan yara olarak çözüm bekliyor.

Ekonomistler düşen faizlerden olumlu etkilenecek ilk sektörün konut olacağı görüşünde...

Ancak kesin çözüm için üretim zorunluluk. Uzmanlar özellikle ithal ikamesi konusuna dikkat çekiyor.

HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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