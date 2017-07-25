Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 Temmuz Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişim beklemiyor.

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 Temmuz Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişim beklemiyor.

Ekonomistler, Türk lirasının son dönemde dolar karşısında değer kazanması, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ve baz etkisinin desteğiyle enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi nedeniyle bu ayki PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını öngörüyor.



Garanti Yatırım Başekonomisti Nihan Ziya Erdem, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, önceki toplantıda olduğu gibi bu ayki PPK toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını beklediğini belirtti.



Erdem, "Önceki toplantıda olduğu gibi bu ayki PPK toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını bekliyoruz. Bu beklentimizde mevcut enflasyon seviyesi ve TCMB’nin para politikasındaki sıkı duruşa ilişkin verdiği mesajlar etkili." şeklinde konuştu.



"Merkez Bankası değişikliğe gitmeyecek"



Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali, TCMB'nin bu toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini öngördüğünü söyledi.



TCMB'nin sonbaharda hem enflasyondaki bu geçici yükseliş hem de ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelmesi muhtemel sıkılaştırıcı kararlar nedeniyle tedbirli davranacağını tahmin eden Kırali, yılın son ayına kadar faiz oranları ve likidite duruşunda gevşemeye gitmeyeceğini ifade etti.



"Temkinli bir değerlendirme yapılacak"



AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Bankanın takip eden dönemde ortalama fonlama maliyeti ile enflasyon arasında açılan makası koruma eğiliminde olup olmayacağı, bu toplantıda alınan karardan belki de daha önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Sıkı para politikası duruşu sürecek"



Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz da enflasyonda yaz aylarında geçici bir düşüşle karşılaşılacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Kalıcı düşüşün ise sene sonunda aralık ayında belirmesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın kendi projeksiyonları da benzer bir görünüm ortaya koyuyor. Bu nedenle faiz parametrelerinde enflasyonda kalıcı düşüş belirmeden değişiklik beklemiyoruz ve sıkı para politikası duruşunun sürmesini öngörüyoruz." görüşlerini paylaştı.



"Merkez Bankası'ndan aksiyon beklemiyoruz"



DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Strateji Yönetmeni Orkun Gödek, Merkez Bankası'ndan temmuz ayı PPK toplantısında politika faizi olarak kullandığı araçların tamamında herhangi bir aksiyon almasını beklemediklerini söyledi.



"Fed sinyalleri önemli"



Halk Yatırım Başekonomisti Banu Kıvcı Tokalı ise TCMB'nin faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemediklerini söyledi.

ECB'nin ardından bu hafta Fed'den de benzer yönde sinyaller gelip gelmeyeceğinin, TCMB'nin bu haftaki toplantısında yer alacak ifadelerde önemli olacağına işaret eden Tokalı, Fed'in bilanço küçültülmesine yönelik zamanlama yönünde daha net ifadelerin, TCMB'nin de küresel likidite koşullarına daha temkinli yaklaşımını getirebileceğini aktardı.



"Faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyoruz"



Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, TCMB'nin perşembe günü faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesini beklemediğini belirtti.