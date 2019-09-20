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Ekonomiye güven azalıyor

Tüketicinin ekonomiye güveni giderek azalıyor. Güven endeksi eylül ayında yüzde 55,8'e geriledi.

Ekonomiye güven azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı.

Buna göre; Tüketici güven endeksi eylül ayında yüzde 4,3 azalarak yüzde 55,8 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ağustos ayında 77,8 iken, eylül ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 74 oldu.

Öte yandan işsiz sayısı beklentisi endeksi eylülde yüzde 5,1 düşerek 55,3'e geriledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekonomi #güven endeksi
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