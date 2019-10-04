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Ekrem İmamoğlu'ndan Hamidiye Su açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben hergün Hamidiye su içiyorum, bana gayet iyi geliyor. Bu işe katılan beyinlere şaşıyorum. Bununla kime yaranıyorlar anlamıyorum. Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum" dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Hamidiye Su açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Her tüzel kişiliğin bu ihaleye iştirak hakkı var. Biz bugün ihaleye kabul edildik. İhaleyi almak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Pazarlığa dahil olacağız. Haydarpaşa ve Sirkeci için kararlığımızı göstereceğiz. İBB ihaleye girer giremez açıklama yapan ve bizi tehdit eden Devlet Demir Yolları sorumlularının motivasyonunu anlamadım. Bunu Ulaştırma Bakanı'nın sorması lazım. Kamunun en değerli noktasının yine kamunun olması için gerekeni yapacağız. Bularaların 16 milyon insana hizmet edecek hale getirmek için çalışacağız. Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkınındır.

HAMİDİYE SU

Ben hergün Hamidiye su içiyorum, bana gayet iyi geliyor. Bu işe katılan beyinlere şaşıyorum. Bununla kime yaranıyorlar anlamıyorum. Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekrem imamoğlu #hamidiye su
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