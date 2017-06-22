Sakarya'da yaşayan ev hanımı Nihal Duman, atölyeye çevirdiği evinde diktiği yöresel şalvarları, Türkiye'nin birçok bölgesinin yanı sıra Avustralya'dan ABD'ye çeşitli ülkelerde yaşayan müşterilerine de gönderiyor.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki ev hanımı Nihal Duman, atölyeye çevirdiği evinde diktiği yöresel şalvarları, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına satarak geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından geçimini sağlamak amacıyla konfeksiyon dükkanında çalışmaya başlayan Duman, müşterilerden gelen Söğütlü ilçesine özgü şalvar talepleri üzerine deneme dikimlerine başladı. Ev hanımı Duman, başarılı sonuçlar elde etmesinin ardından da faydalandığı mikro krediyle iki dikiş makinesi satın alarak, şalvar üretimi işine girdi.

Üretim sürecinde kendini geliştiren ve bu alanda çeşitli kurslar alan Duman, şu anda adeta atölyeye çevirdiği evinde diktiği şalvarları, Türkiye'de birçok kentinin yanı sıra müşterilerinin tanıdıkları vasıtasıyla ABD ve Avustralya gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilere gönderiyor.

Kadınların istediği zaman kendi ayakları üzerinde durabileceğini ve özellikle genç kızların mutlaka bir meslek edinip çalışması gerektiğini aktaran Duman, kendisi gibi girişimci kadınlarla bir araya gelip kooperatif kurmayı hedefliyor.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün çoğunluğunu evinde şalvar dikerek geçirdiğini söyledi.

Şalvar dikme işine ilk başlarda "Yapabilir miyim?" şüphesiyle yaklaştığını ancak zamanla kendini geliştirdiğini ifade eden Duman, "Mikro krediden bir kez bin lira, bir kez de 3 bin lira aldım. Bu paralarla makine ve şalvarlık kumaş aldım. Birer yıl arayla ödedim. Mikro kredi veren birimler beni takibe aldı. Aktif çalışıp çalışmadığımızı belirlemek için bizi İstanbul'a toplantıya çağırdılar. Orada bana ödül de verdiler. Oradan, aldığım kredi kadar para ödülü aldım. İşe böyle başladım." diye konuştu.

Kumaş almak için sabah erkenden pazara gidiyor

Eşini kaybettikten sonra üretmeyi sevdiği için bu işe başladığını aktaran Duman, dikişin yanı sıra pekmez yaptığını ve ilçedeki kadınlara çeşitli gezi turları da düzenlediğini aktardı.

Sosyal olmayı sevdiğini ve kadınların hayatın her alanında çalışması gerektiğini vurgulayan Duman, amacının girişimci kadınlarla kooperatif kurarak daha kurumsal çalışmak olduğunu vurguladı.

Nihal Duman, "Şalvarlık kumaşları temin etmek için 06.00'da kalkıp pazara gidiyor, 10.00-11.00'de eve dönüyoruz. Adapazarı'nın bütün terzileri oraya çok erken geliyor. Sabah erken gidersek seçme hakkımız daha çok oluyor. Kumaşları getirdikten sonra daha çok sipariş üzerine çalışıyorum. Bayanın ölçüsünü alıyorum kumaşı kesip makinelerde dikiyorum." ifadelerini kullandı.



"Tanıdık vasıtasıyla, telefonla ve internetten sipariş alıyorum"

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla siparişlerin arttığını anlatan Duman, yöresel şalvarın beklediğinden de fazla ilgi gördüğünü, ilçeye gelen işçi ve turistlerin şalvar almak için sipariş verdiğini aktardı.

Müşteri sıkıntısı çekmediğini, sürekli sipariş aldığını vurgulayan Duman, şöyle devam etti:

"Buralarda tanıdığı akrabaları olanlar onlardan görüp istiyor. İnşaat işçisi olarak gelip, bayanlarda gördükleri şalvarları istiyorlar. Doğu illerine çok yolladım. Avustralya'ya kadar şalvar yolladım. Amerika'ya da gitti. Müşteri sıkıntım yok çok şükür. Günde yaklaşık 15 şalvar dikiyorum. Ramazan Bayramı öncesi daha fazla yoğunluk oluyor. Tanıdık vasıtasıyla, telefonla ve internetten sipariş alıyorum. Bugün yan mahalleden internetten sipariş aldım, onu dikeceğim. Siparişlerimi ya tanıdıkları vasıtasıyla ya da kargoyla gönderiyorum."



Şalvar fiyatları

Süslü şalvarları 40, desenlileri 35, düz klasik şalvarları da 30 liraya diktiğini aktaran Duman, çocuklara özel diktiği şalvarları ise 15-20 liradan satışa sunduğunu anlattı.