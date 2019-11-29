Elektriğe zam yargıya taşındı

Zamlar üst üste geldi. Vatandaşın beli büküldü. Olay yargıya taşındı.

Elektriğe yapılan son zam yüzde 14,9. Bu zam Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yargıya taşındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından en son 1 Ekim’de elektriğe zam yapılmıştı.

EPDK, elektriğe yapılan zammın maliyet bileşenlerindeki artış nedeniyle yapıldığını açıklamıştı. Elektrik Mühendisleri Odası ise zammın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yargıya başvurdu.

Yıl içinde elektriğe 5 kez zam geldi. Vatandaşlar yapılan zamlara tepkili.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömürhan Soysal'a göre, elektriğe yapılan zam vatandaşın hayatına diğer alanlarda da olumsuz yansıyor.

ulusal.com.tr