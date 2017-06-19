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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar, 3 bin 331 megavat kurulu güce sahip 12 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, toplam bin 315 megavat kapasiteli Zonguldak Eren Enerji Termik Santrali'nde (ZETES) gerçekleşti. Santralin 700 megavat kapasiteli ZETES 3-B ünitesinde değirmen arızası nedeniyle başlayan kesinti 3 saat 40 dakika sürdü.

Santralin 615 megavat kapasiteli ZETES 2-B ünitesinde türbin arızası nedeniyle başlayan kesinti ise yaklaşık 5 saat devam etti.

Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 29 bin 862 lira oldu.

Elazığ ve Şanlıurfa'daki iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 345 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.

Elazığ'da 6 bin 78 lira, Şanlıurfa'da 23 bin 783 lira kısıt maliyeti oluştu.

Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elektrik santrallerinde üretim kesintisi #Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) #kısıt maliyeti
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