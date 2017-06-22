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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 9 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 9 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar, 3 bin 182 megavat kurulu güce sahip 9 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, 865 megavat kapasiteli Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde buhar türbini arızası nedeniyle 00.05'te başlayan kesinti, gece yarısına kadar devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elektrik santrallerinde üretim kesintisi #kısıt maliyeti #Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
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