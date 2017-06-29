Spot elektrik piyasasında işlem yapan 7 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 7 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar, 4 bin 747 megavat kurulu güce sahip 7 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti, bin 800 megavat kapasiteli Karakaya Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde ikaz arızası nedeniyle 10.24'te başlayan kesinti, gece yarısına kadar devam edecek.



Öte yandan, dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 5 bin 432 lira oldu.



İletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 55 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.



Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.