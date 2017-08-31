Elektrikli süpürgeler 1 Eylülden itibaren enerji etiketi olmadan satışa sunulamayacak. Elektrik süpürgesinin elektrik tüketimi 900 watt/saat ile sınırlanacak. Uzmanlar yapılan düzenlemeyle elektrik tasarrufu sağlanacağını belirtirken, üretici ve satıcılar, müşterilerin kendileri için fayda sağlayacak bu düzenlemeye kısa sürede alışacağını söyledi.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AB mevzuatı uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan Elektrik Süpürgeleri ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliği, Ocak 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bakanlık aynı zamanda oluşturulan kıstasları 1 Ocak 2016da da üretici firmalara deklare etti. Söz konusu tebliğ ile, elektrik süpürgelerinin yıllık enerji tüketimi, motor gücü, havayla yayılan akustik gürültü emisyonu ve motor işletim ömrü yeniden düzenlenmişti. Yapılan düzenleme 1 Eylül 2017 itibariyle yürürlüğe girmiş olacak. Buna göre artık elektrikli süpürgeler enerji verimliliği etiketi olmadan raflara konulamayacak tüketimleri de 900 watt/saati geçemeyecek. Uzmanlar düzenlemeyle birlikte yıllık elektrik tüketiminde yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf sağlanacağını öngörüyor.



Elektrikli süpürge seçiminde genellikle motorun elektrik sarfiyatı ne kadar yüksekse o oranda daha güçlü emiş gücüne sahip olacağı algısıyla alışveriş yapan tüketici, artık enerji verimliliği etiketine göre hareket edecek. Firmalar bu yapılanmanın hem üretici hem de tüketici açısından olumlu sonuçları olduğunu belirtti.



"EMİŞGÜCÜNÜ KAYBETMEMEK ADINA APARATLAR KULLANIYORUZ"



Fakir Elektrikli Ev Aletleri Ticari Pazarlama Uzmanı Cem Gökçetin, "Zaten halihazırda tüketiciler enerji etiketine aslında çok yabancı değiller. Otomobil lastiğinden beyaz eşya alımına kadar bu enerji etiketi onlara ürünün teknik özellikleri hakkında harf grubuyla bir bilgi veriyor ve sınıflandırıyor. Avrupa menşeili ya da Avrupaya satış yapan firmalar da zaten bu sisteme yabancı değil. Eskiden elektrikli süpürgedeki emiş gücü performansını tetikleyen şey ürünün elektrik sarfiyatı olarak görülüyordu. Enerji Verimliliği Yasası ve dünyadaki enerjinin daha verimli kullanılması eğilimi nedeniyle artık ürünlerin motorlarının elektrik sarfiyatına devlet tarafından sınırlama getirildi. Yani artık yüksek emiş gücü üreteceğim diye yüksek enerji tüketimli motor üretemezsin diyor devlet. Bu da üreticiyi yeni teknoloji geliştirmeye itti. Hissedilen emiş gücünü kaybetmemek adına bunu emiş gücü aparatlarından yararlanıyoruz. Pedallı yer aparatı, konik şekilli inceden genişe doğru ilerleyen borular, hortum teknikleri, aynı motorun daha az elektrik harcayanını üretmek üzerine geliştirilen teknolojiler var. Tüketicinin bu duruma alışması uzun sürmeyecektir" dedi.



"MÜŞTERİNİN ALGISININ DEĞİŞMESİ ÇOK UZUN SÜRMEYECEKTİR"



Alsancakta Beko bayisinde çalışan satış temsilcisi Bahadır Tarhan ise son tüketicinin bu konuyla ilgili tepkilerini değerlendirdi. Tarhan, "Müşteriler motor gücünün yüksek olmasına alışmışlar. Yani güçlü motor güçlü emiş gücü üretir diye düşünüyorlar. Evet eskiden bunun böyle olduğunu söylemek mümkün. Ama yapılan düzenlemeyle motorların sarfiyatına sınırlama getirildi. Bu nedenle artık düşük tüketimli motorlarla yüksek emiş gücü üreten teknolojiler geliştiriliyor. Alışveriş için gelen müşterilerin yüzde 80nin tercihi yüksek tüketimli motorlardan yana oluyor. Ürünlerin üzerinde artık ürünün enerji tüketimi ve buna karşılık ürettiği emiş gücünü sınıflandıran enerji etiketi bulunması da zorunlu. Bu etiket sayesinde ürünün anlatımı daha kolay oluyor. Zaten artık hangi firmaya gitseler birbirine yaklaşık değerlerde enerji tüketimi olan ürünlerle karşılaşıyorlar. Bu durumda müşterinin algısındaki değişim de çok uzun sürmeyecektir" diye konuştu.

