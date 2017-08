Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Ödemelerin 28 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde yapılacağı belirtildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, emeklilere SSK kapsamındaki aylık ödemeleri her ayın 17-26’sında BAĞ-KUR kapsamındaki aylık ödemeleri her ayın 25-28’inde Emekli Sandığı (memur) kapsamındaki aylık ödemeleri ise her ayın 1-5 arasında yapıldığı hatırlatıldı.



Kurban Bayramının 01-04 Eylül 2017 tarihlerine rastlaması nedeniyle; Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylığı alanların (şehit yakınları ve gazilerimiz de dahil olmak üzere) 1-5 Eylül 2017 tarihlerinde ödenmesi gereken aylıkların ödeme gününün değiştiği vurgulandı.



Bakanlık açıklamasında, 1, 2 ve 3 Eylül 2017 tarihinde olanlara 28 Ağustos 2017, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde olanlara 29 Ağustos 2017, olarak düzenlendiği belirtildi.



Ayrıca, açıklamada, "Böylece yaklaşık 2.023.871 emeklimizin 3.935.776.605 TL tutarındaki gelir ve aylıkları Kurban Bayramı öncesinde ödenmiş olacaktır. SSK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanların aylıkları ise yukarıda belirtildiği gibi bayram öncesi hesaplarına yatırıldığından tüm emekli dul yetimlerimizin gelir ve aylıkları bayram öncesinde ödenmiş olacaktır." ifadelerine yer verildi.



DİĞER ÖDEMELER HAKKINDA AÇIKLAMA



Bakanlık tarafından yapılan diğer açıklamada ise işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, yarım çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatı ödemeleri hakkında açıklama yapıldı.



Açıklamada, "İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, yarım çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatı ödemeleri her ayın son günü itibariyle yapılmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararıyla 28-29.08.2017 tarihlerinin ve 2017 yılı Ağustos ayı ödeme günü olan 31.08.2017 tarihinin idari tatil sayılması sebebiyle ödemeler, 25.08.2017 Cuma gününden itibaren yapılacaktır. İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabileceklerdir." denildi.



