Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlar belirlendi. Emekli SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başlayacak

Memur ve emeklilerine yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı yüzde 2.92 olarak açıklandı. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, zam oranı da o olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.89 zam alacak



KİM, NE ZAMAN ALACAK?



Memur emeklileri Temmuz ayında almaları gereken maaşlarını Ramazan Bayramı nedeniyle cebine erken koydu. 22-23 Haziran'da maaş ödemeleri hesaplarına yatırıldı.



Takvim'in haberine göre yaklaşık 2 milyon memur emeklisine, çifte artışın getireceği zam farkı ise bu ay içerisinde verilecek. Memurların zamları ise bugün yatırıldı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını, emekli kartlarındaki tahsis numarasının son rakamına göre Temmuz'un 17'si ile 28'i arasında alacak.



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