Memur ve emeklilerine yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı yüzde 2.92 olarak açıklandı. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, zam oranı da o olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.89 zam alacak
KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Memur emeklileri Temmuz ayında almaları gereken maaşlarını Ramazan Bayramı nedeniyle cebine erken koydu. 22-23 Haziran'da maaş ödemeleri hesaplarına yatırıldı.
Takvim'in haberine göre yaklaşık 2 milyon memur emeklisine, çifte artışın getireceği zam farkı ise bu ay içerisinde verilecek. Memurların zamları ise bugün yatırıldı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını, emekli kartlarındaki tahsis numarasının son rakamına göre Temmuz'un 17'si ile 28'i arasında alacak.
ulusal.com.tr
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlar belirlendi. Emekli SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başlayacak
Memur ve emeklilerine yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı yüzde 2.92 olarak açıklandı. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, zam oranı da o olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.89 zam alacak
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.