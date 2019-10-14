Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli EYT açıklamaları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, hükümetin EYT açıklamalarına FOX TV'ye verdiği röportaj aracılığıyla yanıt verdi.

Gönül Boran Özüpak, şunları söyledi:

"Sayın Hazine Bakanımız Berat Albayrak'ın ve Çalışma Bakanımızın yaptığı açıklamaları biz önemsemiyoruz.

Muhattabımız Cumhurbaşkanımız. Biz, sadece ve sadece Cumhurbaşkanımızdan ya da vekili Vedat Bilgin beyden gelecek olan açıklamayı önemseyeceğiz. Bunun beklentisi içerisindeyiz. Umudumuz var. Mücadelemiz devam edecek.

Hepsinin örnekleri ile detayına kadar bilgilendirmeyi yaptık. Ama eğer bir sonuca bağlanacaksa da biz o masanın bir ucunda olmak istiyoruz. Çünkü tekrarından bir mağduriyet yaşatılmasın istiyoruz."

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