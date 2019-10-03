Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları belirtti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı milletvekillerini ve komisyonları harekete geçirmişti.
Emeklilikte yaşa takılanlar en kısa zamanda müjde alacak.
Yıllardır mağdur olan emeklilikte yaşa takılanlar ekmeğe muhtaç olmuştu.
Devlet yetkilileri nihayet bu mağduriyeti gördü ve gerekli, talimatı verdi.
Şimdi emeklilikte yaşa takılanların gözü mecliste çıkacak olan yasa binlerce yaşa takılanları sevindirecek.
EYT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Baran Özüpak, sayılarının 5 milyon 400 bin kişi olduğunu belirtti.
Özüpak 8 Eylül 1999 öncesi girişleri kapsayacak bir şekilde yasal düzenleme istiyoruz.
Biz kesinlikle bütçeye yük değiliz. 28-30 yıllık çalışma hayatımızla zaten ülke ekonomisine en fazla katkı sunanlarız. Ve bizim bir kazanılmış hakkımız var.
Staj mağduriyeti de bir mağduriyettir.
Önümüzdeki günlerde meclis Plan bütçe komisyonunda yaşa takılanlara güzel bir haber çıkacağına inanıyorum."
ulusal.com.tr
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