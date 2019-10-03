Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugün IMF ile olası bir stand-by anlaşması, emeklilikte yaşa takılanlar sorununun ebediyen çözülmemesi demektir" dedi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklama yaptı.



Arslan, şunları söyledi:



"IMF ülkelerin şartlarını dikkate almıyor.



Kredi verdiği tüm ülkelere benzer reçeteler sunuyor.



1999'dan önce IMF, emeklilik yaşının yükseltilmesi, daha fazla prim ödenmesi, emekli aylıklarının daha düşük olması yönünde adımlar atılmasını istedi.



O zaman atılan adımlar bugün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu ortaya çıkardı.



Emeklilikte yaşa takılanlar, IMF politikalarının uzun vadede çalışanlara ağır faturalar ödettiğinin en somut örneğidir.



Bugün IMF ile olası bir stand-by anlaşması, emeklilikte yaşa takılanlar sorununun ebediyen çözülmemesi demektir.



Ülke olarak yolumuza IMF'siz devam etmeliyiz."



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