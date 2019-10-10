Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'de yeni gelişme! Özgür Erdursun açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı.

Erdursun, EYT mağduriyeti ve staj ile çıraklık konusunda şunları söyledi:

"11/06/2018 tarihinde 7103 sayılı kanunla Asgari Ücretlinin maaşında düşme olmayacak denildi ancak sadece bekar yada evli eşi çalışanların ücretlerinde değişiklik olmayacak.

Evli eşi çalışan yada çalışmayan çocuk sahibi asgari ücretlinin eylül ayı ücretinde vergi kesintisi daha fazla yapılacak, bu durumda olan asgari ücretliler daha fazla vergi ödeyecek daha az ücret alacaklar.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Stajyer ve çıraklar da tıpkı emeklilikte yaşa takılanlar gibi sesini son dönemlerde sosyal medyada çok duyurmaya başladı. Siyasilerin de bu dikkatini çekiyor.

'Özgür bey öyle söylüyorsunuz ama 20 yıldır emeklilikte yaşa takılanlara duyarsız kaldılar' diyebilirsiniz ama emeklilikte yaşa takılanlar son 3-5 yıldır çok etkili oldular. Ben şu anda çok fazla duyarsız olduklarını da düşünmüyorum. Sürekli bir plan içerisindeler. Bu iş ile ilgili de net bir şey söylemek mümkün değil ama çalışmaların yapıldığını da biliyoruz.

Sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapılmıştı: 'Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili görevinden alındı' yani 'emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bir çalışma yok' gibi bir açıklama yapılmıştı.

EYT'DE YENİ GELİŞME: VEDAT BİLGİN DOSYA ALDI

Dün ben de bazı görüşmeler yaptım. Vedat Bilgin'in şu anda çalıştığına ve hatta emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili mağdurlar ve mağdurların hikayeleri, durum nedir diye bunlar ile ilgili bir dosya aldıklarını da biliyorum. Böyle bir çalışma var."

ulusal.com.tr