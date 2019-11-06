Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan son dakika önemli açıklamalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı (EYT-SYDD) Gönül Boran Özüpak, "ÖNEMLİ! İZLEYİN! PAYLAŞIN!! 06 Kasım 2019 (Bu akşam) saat 20.30 da 10 dakikalık ışıklarımızı açma kapama FARKINDALIK YARATMAK adına yapacağımız etkinliğimiz ne amaç taşıyor!! Bilenler bilmeyenlere anlatsın, izletsi dileğimizle." paylaşımı yaptı.

Bir video yayınlayan Özüpak, şunları söyledi:

"6 Kasım 2019 Çarşamba yani bu akşamdan itibaren saat 20.30'da bir hafta sürecek olan EYT için 10 dakika ışıklarımızı açıp kapatma etkinliğimiz olacaktır.

Bu etkinliğimizi hiç kimse bir yerlere yamamaya çalışmasın. Evrensel bir etkinlik ile gerek derneklere üye olanlar ve olmayan, gerek sosyal medyada ve alanlarda ben buradayım diyenler, gerekse ne sosyal medyada ne alanlarda ve de derneklerimizden haberi olmayan insanları topluca hep beraber EYT kardeşliğinde birleştirmek üzere başlayan bir farkındalık yaratma etkinlğidir."

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