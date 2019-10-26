Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği'nden önemli açıklama - Son dakika 26 Ekim 2019 Cumartesi EYT'de son durum ne

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, önemli bir açıklama yaptı.

Avcı, şunları belirtti:

"Yıllarca kar kış demeden iki elin parmaklarıyla sayılı emek insanlarıyla kader birliği yaptığımız onurlu EYT mücadelemizde eski yeni tüm dava arkadaşlarımızın büyük bölümünün devam eden desteğiyle ülke genelinde başlattığımız EYT tanıtım ve bilgilendirme toplantılarıyla en ücra köşelere kadar ulaşarak büyük bir kitleye yani milyonlara ulaştık. Bu onurlu mücadelenin en önünde olan Sn. Gönül Boran ÖZÜPAK bu aşamaya gelinceye kadar tüm illerde bulunan arkadaşlarımızla birlikte gecesini gündüzüne katarak mağduriyetimizin sona erdirilmesi için büyük bir mücadele verdi.

Bu ülkede bir derneğin 1,5 milyonun üzerinde insanı bir araya getirdiği tarihte görülmemiştir. Bu yönden bakıldığında emek mücadelesinin onurlu gururlu gerçek hikayesi yazıldı. İşte bu mücadele son hızla sürerken hep vurguladığım mücadelenin geldiği noktayı görüp ellerini oğuşturan rol ve rant kapma avcıları bu namuslu HAK arayışında kendilerine yer ve yol bulamayınca tek çareleri ayrıştırma ve bölme çabalarıyla VURUN ABALIYA yolunu seçtiler.

VURUN..!

Bu mücadele bitme noktasına gelmişken Gönül Boran ÖZÜPAK başkanlıpında tekrar hayat bulduğu için...

VURUN.!

Gecesini gündüzüne katan insanların bu ülkede EYT diye bir hak mağduru kitlesi olduğunu dünyaya tanıttığı için...

VURUN..!

Ülkede tüm stk'ların sessizliğe büründüğü bir ortamda güneş gibi parlayan EYTSYD DERNEĞİ'ni bu ülkede en bilinir en tanınır stk' sı haline getirdiğimiz için..

VURUN..!

Her zaman söylediğimiz "Son emeklilikte yaşa takılanlar emekli olana kadar mücadelemiz devam edecektir" dediğimiz için..

DURUN...!

Siz ne kadar vurmaya bölmeye ayrıştırmaya çalışsanızda bu ülkenin onurlu gururlu hak mağduru emek insanlarının bu davanın nereden nereye geldiğini sizlerden daha iyi bildikleri vede onların vereceği destekle size geçit vermeyeceğiz.

ŞİMDİ..!

Hep birlikte omuz omuza gönül gönüle haklarımızı alana kadar bu onurlu mücadelede alınterimizle şerefimizle çocuklarımızın geleceği için sahada olacağız.

UMUDU OLMAYANIN YARINI OLMAZ"

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