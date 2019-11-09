Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden bir Cemal Enginyurt açıklaması daha (EYT bugün)

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili parti iddialarına bir yanıt daha geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, bir açıklama yaptı.

Mustafa Avcı, şunları söyledi:

"Bizim devletimize milletimize onu idare edenlerin makamlarına sonsuz saygımız var ancak milyonların umutlarıyla oynayarak yapılan oylamayla dalga geçer gibi bir evet bir hayır diyerek bütün emeklilikte yaşa takılanları hayal kırıklığına uğratanların ne bizim derneğimize nede yaşa takılanlara herhangi bir yakıştırma, hakaret etme vede bizleri illegal örgütlerle bir görme hakkı yoktur. Sn. Cemal Enginyurt siz ilk önce verdiğiniz sözleri vede toplumun sosyal sorunlarını çözme sorumluluğunu yerine getiriniz.Bizim kavgamız ekmek kavgasıdır bizim sizinle kavgamız yoktur sadece soruna çare bulma kavgamız var ilk olarak bunu bilmenizi isterim. Bizler bu ülkede şehit verdik, gazi verdik, ürettik, tükettik her taşında izimiz vardır.Bu vatanın birliği bütünlüğü bayrağımızın kutsallığı en büyük sevdamızdır. Burada temsil görevi verilen ve bu mağduriyetlere çözüm için katkı sunması gereken sizlersiniz. Bizleri dilinize dolama ve hakaret etme düşüncenizden vazgeçerek gerçek görevlerinizi yapmaya davet ediyorum. EYT SYDD DERNEĞİ bu ülkede taraflı tarafsız büyük bir kesimin kabul ettiği büyük bir STK'dır. Alacağımız kararlar yönetimlerimizin ortak kararlarıdır. Parti kurma yada siyasi bir oluşuma gitme gibi bir düşüncemiz olmamakla birlikte bizim bir tek partimiz var oda EKMEK PARTİSİ'dir. Amacımız Konfederasyon olmak ve mücadelemizi en etkin şekilde sürdürmektir. Onurlu mücadelemiz Sn. Gönül Boran ÖZÜPAK öncülüğünde haklarımız alınıncaya kadar devam edecektir.

SONUNU DÜŞÜNEN KAHRAMAN OLAMAZ

BİZ SONUNA SONUÇ ALINCAYA KADAR DİYORUZ..."

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