Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden bu akşam büyük etkinlik

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) bu akşam büyük bir etiket etkinliği düzenleyecek.

Etkinlik, saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili EYT Derneği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"EYT’liyiz.

Anayasal hakkımız adına buradayız.

Biz, hakkımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik; vazgeçmeyeceğiz.

Mücadelemiz sonuç alana kadar devam edecek.

Umudumuzu da mücadelemizi de asla bırakmayacağız."

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