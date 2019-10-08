Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden bu akşam büyük etkinlik

EYT Derneği bu akşam büyük bir emeklilikte yaşa takılanlar etkinliği düzenleyecek. Konu ile ilgili dernek tarafından yapılan açıklamada, "Biz, hakkımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik; vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemiz sonuç alana kadar devam edecek." denildi

EKONOMİ 08.10.2019, 17:12
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden bu akşam büyük etkinlik

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) bu akşam büyük bir etiket etkinliği düzenleyecek.

Etkinlik, saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili EYT Derneği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"EYT’liyiz.

Anayasal hakkımız adına buradayız.

Biz, hakkımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik; vazgeçmeyeceğiz.

Mücadelemiz sonuç alana kadar devam edecek.

Umudumuzu da mücadelemizi de asla bırakmayacağız."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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