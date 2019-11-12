Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilere müjdeli haber gelecek mi? 12 Kasım Salı EYT'de son durum
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, gelecek müjdeli haberi bekliyor. Milyonlarca EYT'li, hükümetin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir karar bekliyor. Bu kapsamda EYT'liler, Türkiye genelinde her akşam saat 20.30'da ışık açıp kapatma eylemi gerçekleştirdi. Öte yandan İyi Partili Lütfü Türkkan da EYT ile ilgili düzenlemenin de bir an önce Meclise getirilmesini istedi. İşte ayrıntılar
EKONOMİ 12.11.2019, 00:32 12.11.2019, 00:32
EYT'LİLERE MÜJDELİ HABER GELECEK Mİ?
Emeklilikte yaşa takılan EYT'li yurttaşlar, hükümetin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda müjdeli haberi bekliyor.
EYT'liler, Türkiye genelinde her akşam saat 20.30'da ışık açıp kapatma eylemi gerçekleştirdi.
Öte yandan İyi Partili Lütfü Türkkan da EYT ile ilgili düzenlemenin de bir an önce Meclise getirilmesini istedi.
Türkkan, Meclise gelecek ilk torba kanun teklifine 3600 ek göstergenin konulmasını ve yasalaştırılmasını, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin de bir an önce Meclise getirilmesini istedi.
ulusal.com.tr
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