Emeklilikte yaşa takılanlar EYT mitinglerine katılan Özgür Erdursun'dan GSS açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için son dakika haberleri merakla takip ediliyor.

Emeklilik için yıl ve prim günlerini dolduran sigortalılar çalışmıyorlarsa Genel Sağlık Sigortası GSS primi ödemek zorunda.

EYT mitinglerine de katılmış olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, GSS konusunda yaptığı açıklamada bir iyi bir de kötü haber vereceğini belirtti.

Özgür Erdursun, şunları aktardı:

"Size bir iyi haber bir de kötü haber vereyim...

İyi olan ülkemizde aylık geliri 852 TL'nin altında olanlar GSS primi ödemeden sağlıktan yararlanabilir.

Kötü olan ise bu durumda olan 8 milyon 647 Bin 283 vatandaşımız var!

Ülkemizde işsiz 11 Milyon 139 Bin 799 kişi var. Bunlardan 8 Milyon 647 Bin 283'ünün geliri Asgari ücretin Brüt tutarının 1/3'den az! 2 Milyon 492 Bin 516'nin ise fazla! bu rakamlara öğrenciler dahil değildir.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayıp GSS kapsamına alınan, ancak aylık prim ödeme imkanı olmayan veya olmadığını düşünen kişilerin gelir testi yaptırması gerekmektedir."

ulusal.com.tr